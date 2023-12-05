На Одещині викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків за кордон

Прикордонники спільно з СБУ та Нацполіцією викрили у Одеській області ще одну схему незаконного переправлення чоловіків за кордон і затримали її організатора.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

За даними правоохоронців, 48-річний одесит шукав охочих виїхати за межі України. Він мав поплічника – керівника агрофірми з оборонним замовленням.

Керівника агрофірми мав право бронювати від мобілізації штатних працівників, і відправляв їх у фіктивне службове відрядження до Молдови.

Вартість такої поїздки складала 4,5 тис. доларів.

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