На Одещині викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків за кордон

Прикордонники спільно з СБУ та Нацполіцією викрили у Одеській області ще одну схему незаконного переправлення чоловіків за кордон і затримали її організатора.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
За даними правоохоронців, 48-річний одесит шукав охочих виїхати за межі України. Він мав поплічника – керівника агрофірми з оборонним замовленням.
Керівника агрофірми мав право бронювати від мобілізації штатних працівників, і відправляв їх у фіктивне службове відрядження до Молдови.
Вартість такої поїздки складала 4,5 тис. доларів.
Як нелегали тікають з Одещини?
- Співробітники Держприкордонслужби у Одеській області викрили “шлюбну агенцію”, яка допомагала чоловікам виїхати за кордон.
- В Одеській області затримали лікаря, який виготовляв за 5 500 доларів фіктивні документи для звільнення зі служби.
- Співробітники ДПСУ та СБУ викрили у Одеській області ще одну схему переправлення осіб за кордон. Житель Рівненщини шукав “клієнтів” через соцмережі, а його поплічник на автівці довозив їх до лісопосадки на кордоні з Молдовою та інформував про подальший піший маршрут до країни ЄС.