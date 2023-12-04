На Одещині штормове море винесло на берег міну

Поблизу села Приморське Вилківської міської громади Одеської області українські військові ліквідували якірну міну, яку на узбережжя винесло штормове море. Про це повідомляють у ВМС ЗСУ.

"Професійними діями підрозділу протимінної боротьби ВМС ЗС України небезпечну знахідку було оперативно знешкоджено шляхом контрольованого підриву", – ідеться у повідомленні.

У морських силах нагадують, що узбережжя і прибережні води Чорного моря залишаються досить небезпечною зоною, саме через мінну загрозу, зокрема, за штормової погоди.

Нагадаємо, раніше про морські міни на узбережжі Одеської області повідомляли у жовтні.