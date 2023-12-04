Затримали рекетирів, які "обкладали даниною" ухилянтів на Одещині

В одного із жителів Одеської області вони вимагали 20 тисяч доларів. За несплату погрожували розправою.

На Одещині СБУ спільно з Національною поліцією нейтралізували злочинне угруповання. Зловмисники видавали себе за посадовців Служби безпеки та військкомату і "вибивали" гроші з потенційних призовників.

"За різні суми "відкупу" фігуранти обіцяли потерпілим не притягувати їх до кримінальної відповідальності за нібито ухилення від мобілізації. Для "переконливості" зловмисники підробили собі шеврони СБУ та пред’являли своїм жертвам фальшиве посвідчення співробітника української спецслужби", – повідомили у СБУ.

Фото: Служба безпеки України

Якщо жертва відмовлялася платити, рекетири погрожували викраденням та фізичною розправою.

Правоохоронці задокументували факт вимагання учасниками банди 20 тис.доларів з місцевого жителя.

Зловмисників затримали. Вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Вінниччині депутат райради від колишньої ОПЗЖ займався рекетом, вибиваючи неіснуючі борги