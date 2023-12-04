У тимчасово окупованому Луганську вночі відбулася атака на нафтобазу. По ній влучили безпілотники, повідомив волонтер Сергій Стерненко.
За словами джерел Liga.net, найгучніші вибухи чули в Східних кварталах. Місцеві в соцмережах писали, що загорілася нафтобаза біля АЗС перед переїздом.
Дописи в соцмережах від місцевих мешканців свідчать, що загалом було близько п'яти вибухів – їх чули між 22:15 і 23:30. Станом на ранок нафтобаза все ще палала – вогонь загасити не змогли.
"Цієї ночі невідомі безпілотники успішно атакували нафтобазу у тимчасово окупованому Луганську", – написав Стерненко.
Нагадаємо, що раптові пожежі на нафтобазах відбуваються не лише на окупованих Росією територіях України, а і у російських населених пунктах. У вересні, наприклад, нафтобаза палала в Петербурзі.