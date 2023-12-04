Вибухи чули ще до опівночі, але станом на ранок вогонь загасити не вдалося.

У тимчасово окупованому Луганську вночі відбулася атака на нафтобазу. По ній влучили безпілотники, повідомив волонтер Сергій Стерненко.

За словами джерел Liga.net, найгучніші вибухи чули в Східних кварталах. Місцеві в соцмережах писали, що загорілася нафтобаза біля АЗС перед переїздом.

Дописи в соцмережах від місцевих мешканців свідчать, що загалом було близько п'яти вибухів – їх чули між 22:15 і 23:30. Станом на ранок нафтобаза все ще палала – вогонь загасити не змогли.

"Цієї ночі невідомі безпілотники успішно атакували нафтобазу у тимчасово окупованому Луганську", – написав Стерненко.

Нагадаємо, що раптові пожежі на нафтобазах відбуваються не лише на окупованих Росією територіях України, а і у російських населених пунктах. У вересні, наприклад, нафтобаза палала в Петербурзі.