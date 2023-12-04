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Росіяни понад 150 разів за добу вдарили по Запорізькій області

По території прифронтових населених пунктів прийшлося 126 артилерійських ударів.

Росіяни понад 150 разів за добу вдарили по Запорізькій області

Минулої доби військовослужбовці Росії завдали 158 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області. 

"Окупанти вгатили авіаційним снарядом по Новодарівці, обстріляли з РСЗВ Малинівку, а також атакували 30 безпілотниками Залізничне, Гуляйполе, Роботине, Малинівку, Новопавлівку, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Малу Токмачку, Білогір'я та Малі Щербаки", – повідомили у Запорізькій ОВА.

Також по території прифронтових міст і сіл, зокрема Роботиного, Левадного, Полтавки, Новоандріївки, Малинівки, Щербаків, П'ятихаток, Кам'янського, Степового та Плавнів прийшлося 126 артударів.

Як повідомив очільник Запорізької області Юрій Малашко, надійшло 2 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. на щастя, мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, Збройні сили України за добу знищили понад 700 окупантів. Також уразили 5 броньованих машин та стільки ж танків.

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