Росіяни понад 150 разів за добу вдарили по Запорізькій області

Минулої доби військовослужбовці Росії завдали 158 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області.

"Окупанти вгатили авіаційним снарядом по Новодарівці, обстріляли з РСЗВ Малинівку, а також атакували 30 безпілотниками Залізничне, Гуляйполе, Роботине, Малинівку, Новопавлівку, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Малу Токмачку, Білогір'я та Малі Щербаки", – повідомили у Запорізькій ОВА.

Також по території прифронтових міст і сіл, зокрема Роботиного, Левадного, Полтавки, Новоандріївки, Малинівки, Щербаків, П'ятихаток, Кам'янського, Степового та Плавнів прийшлося 126 артударів.

Як повідомив очільник Запорізької області Юрій Малашко, надійшло 2 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. на щастя, мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, Збройні сили України за добу знищили понад 700 окупантів. Також уразили 5 броньованих машин та стільки ж танків.