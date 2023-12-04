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​В ніч на 4 грудня українська ППО знищила 18 російських безпілотників та ракету

Протиповітряна оборона працювала у дев’яти областях.

​В ніч на 4 грудня українська ППО знищила 18 російських безпілотників та ракету
Ілюстративне фото
Фото: з відкритих джерел

У ніч на 4 грудня 2023 року противник атакував 23-ма ударними БпЛА "Shahed-136/131" з мису Чауда – окупований Крим та керованою авіаційною ракетою – з повітряного простору окупованої Херсонщини.

"До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59" – повідомили Повітряні сили.

Повітряні сили України
Повітряні сили України

Протиповітряна оборона працювала у щонайменше 9-ти областях України. Зокрема, на Миколаївщині та Хмельниччині. У Миколаївській області знищено шість ворожих БпЛА "Shahed-131/136", повідомили у тамтешній ОВА. У Баштанському районі внаслідок збиття БпЛА типу "Shahed-131/136" уламками пошкоджено будівлю агропідприємства та лінію електропередач. Постраждалих немає.

У Хмельницькій області в Хмельницькому районі працювали сили ППО. Повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає.

В зоні відповідальності Повітряного командування "Схід" знищено 3 БпЛА  "Shshed-131/136" в Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, у Мелітопольському районі окупанти інсценуть виявлення зброї та влаштовують рейди на дорогах

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