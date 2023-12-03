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Зеленський: Я дякую всім, хто не забуває, що фронт щодня потребує підтримки

Президент виступив з традиційним відеозверненням до українців.

Зеленський: Я дякую всім, хто не забуває, що фронт щодня потребує підтримки
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.

Відео опубліковане на сайті Офісу президента.

Зеленський зазначив, що сьогодні російські окупанти вкотре завдали ударів по Херсону. Станом на цей час відомо про двох загиблих. Президент висловив співчуття рідним та близьким. 

"Загалом лише за один цей день і лише за цей день на одній Херсонщині вже було більше 20-ти російських обстрілів – таких же, як по Херсону, суто терористичних. По місту Берислав, по селах області. Я дякую всім рятувальникам ДСНС України, усім працівникам Національної поліції, які ліквідовують наслідки обстрілів. Я дякую всім лікарям, медичним сестричкам, які надають допомогу. Місцевій владі, волонтерам, які не полишають напризволяще свої міста й громади", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що інтенсивні бої тривають в десятках точок по всьому фронту. Найбільш важкі – це Мар’їнський напрямок, Авдіївський, Бахмутський. Але також і південь, і Харківщина.

"Я дякую всім, хто не забуває, що фронт щодня потребує підтримки. Я дякую всім, хто працює саме заради незмінної, постійної, реальної підтримки. Дякую всім, хто розуміє, як це важливо, щоб наші люди у прифронтових районах та на тимчасово окупованій території відчували, що Україна про них пам’ятає. Памʼятає й не залишить на знищення ворогу. Я дякую всім, хто не розчаровується, не витрачає свою дорогоцінну енергію на суперечки. Хто працює заради державних інтересів. Хто лікує і рятує. Хто вчить дітей та дійсно дбає про інтереси своїх громад. Хто виробляє зброю й снаряди для наших хлопців. Хто організовує волонтерські збори й попри все допомагає конкретним підрозділам. Дякую всім, хто тренує наших воїнів – і тут, в Україні, і в країнах-партнерах. Кожна така тренувальна місія – це конкретний внесок у перемогу, яка буде. Обов’язково. І якщо не просто в неї вірити. Якщо не просто чекати перемоги від воїнів. А якщо кожного дня робити все від тебе особисто залежне, щоб Україна стала сильнішою і щоб наших спільних можливостей стало більше", - сказав президент.

Нагадаємо,

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