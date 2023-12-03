На Новий рік у Києві не буде масових заходів, а вночі діятиме комендантська година

Комендантська година на період зимових свят у Києві діятиме, як зазвичай, - з 00:00 до 05:00.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

"На Різдво та Новий Рік у Києві не буде жодних масових заходів - ані ярмарків, ані святкувань. Таке рішення ухвалила Рада Оборони Києва", - йдеться в повідомленні.

На Софійській площі в центрі Києва коштом меценатів буде встановлено новорічну ялинку.

"Відкриття буде на 6 грудня – День святого Миколая. Ялинка буде встановлена виключно за кошти меценатів - без витрат бюджетних коштів на облаштування новорічної красуні та на електроенергію", - зазначили в КМВА.

Нагадаємо, минулого року в Києві у новорічну ніч були виявлені 116 порушників. Крім того, поліція затримала чоловіка, який запускав салюти.