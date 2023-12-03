Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Волонтери скаржаться, що з ночі стоять у чергах на кордоні через нові правила ввезення гуманітарки. Пояснюємо, що відбувається
Волонтери скаржаться, що з ночі стоять у чергах на кордоні через нові правила ввезення гуманітарки. Пояснюємо, що відбувається
​Данінг, Крюгер і план замислу
​Данінг, Крюгер і план замислу
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
​Шмигаль: Українські пенсіонери отримають щомісячну доплату до пенсії залежно від віку
​Шмигаль: Українські пенсіонери отримають щомісячну доплату до пенсії залежно від віку
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
На Львівщині створюють зенітний комплекс, який позиціонують аналогом німецького Gepard, – Козицький
На Львівщині створюють зенітний комплекс, який позиціонують аналогом німецького Gepard, – Козицький
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

На Новий рік у Києві не буде масових заходів, а вночі діятиме комендантська година

На Софійській площі коштом меценатів буде встановлено новорічну ялинку.

На Новий рік у Києві не буде масових заходів, а вночі діятиме комендантська година
Фото: EPA/UPG

Комендантська година на період зимових свят у Києві діятиме, як зазвичай, - з 00:00 до 05:00.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

"На Різдво та Новий Рік у Києві не буде жодних масових заходів - ані ярмарків, ані святкувань. Таке рішення ухвалила Рада Оборони Києва", - йдеться в повідомленні.

На Софійській площі в центрі Києва коштом меценатів буде встановлено новорічну ялинку.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Відкриття буде на 6 грудня – День святого Миколая. Ялинка буде встановлена виключно за кошти меценатів - без витрат бюджетних коштів на облаштування новорічної красуні та на електроенергію", - зазначили в КМВА.

Нагадаємо, минулого року в Києві у новорічну ніч були виявлені 116 порушників. Крім того, поліція затримала чоловіка, який запускав салюти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies