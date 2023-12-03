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Київське СІЗО готує звернення щодо дій захисників Дубінського

Державна установа звернеться до ДБР та комісії адвокатури.

Київське СІЗО готує звернення щодо дій захисників Дубінського
Фото: джерела

Адміністрація Київського слідчого ізолятора готує звернення до Державного бюро розслідувань та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо дій адвокатів народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді, повідомили у СІЗО.

Так, адвокати Дубінського з посиланням на нардепа поширили інформацію про побиття та знущання з нього у державній установі, нібито його побили в камері невідомі особи.

За цим фактом викликали бригаду швидкої медичної допомоги та підрозділи Національної поліції. Адміністрація слідчого ізолятора надала повне сприяння правоохоронцям та медикам, зазначено у пресрелізі. 

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“За результатами огляду лікарями швидкої допомоги встановлено задовільний стан здоров’я та відсутність підстав для госпіталізації за межі установи попереднього увʼязнення”, − заявили у СІЗО. 

Нагадаємо, вчора Дубінський повідомив, що на нього напали невідомі. До СІЗО викликали "швидку", яка констатувала численні синці та підозру на зламане ребро. Адвокати підозрюваного вимагали, аби їхнього підзахисного перевели до слідчого ізолятора Служби безпеки України.

Після цього Національна поліція провела низку заходів, зокрема судово-медичне дослідження, за результатами яких інформація про побиття не підтвердилася.

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