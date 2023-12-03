Дубінського не били у СІЗО: результати перевірки поліції

Напередодні юрист нардепа повідомив, що його підзахисного побили у СІЗО.

Поліція Києва провела розслідування щодо побиття нардепа Олександра Дубінського у СІЗО. За результатами перевірки інформація не підтвердилася. Про це йдеться у повідомленні пресслужби поліції Києва.

"До поліції Києва надійшло повідомлення від адвоката про те, що протягом двох діб його підзахисному, народному депутатові, раніше затриманому СБУ за підозрою у державній зраді, під час перебування у слідчому ізоляторі наносили тілесні ушкодження. Слідчо-оперативна група поліції Києва прибула до пенітенціарної установи для зʼясування обставин події", – йдеться у повідомленні.

Тож, за результатами перевірки та судово-медичного дослідження повідомленні про побиття підозрюваного у держзраді народного депутата Олександра Дубінського не відповідає дійсності.

Нагадаємо, вчора нардеп Олександр Дубінський, якого підозрюють у державній зраді, повідомив, що на нього напали невідомі. До СІЗО викликали "швидку", яка констатувала численні синці та підозру на зламане ребро. Адвокати підозрюваного вимагали, аби їхнього підзахисного перевели до слідчого ізолятора Служби безпеки України.