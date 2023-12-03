З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
На Львівщині створюють зенітний комплекс, який позиціонують аналогом німецького Gepard, – Козицький
На Львівщині створюють зенітний комплекс, який позиціонують аналогом німецького Gepard, – Козицький
​Шмигаль: Українські пенсіонери отримають щомісячну доплату до пенсії залежно від віку
​Шмигаль: Українські пенсіонери отримають щомісячну доплату до пенсії залежно від віку
Волонтери скаржаться, що з ночі стоять у чергах на кордоні через нові правила ввезення гуманітарки. Пояснюємо, що відбувається
Волонтери скаржаться, що з ночі стоять у чергах на кордоні через нові правила ввезення гуманітарки. Пояснюємо, що відбувається
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
​Данінг, Крюгер і план замислу
​Данінг, Крюгер і план замислу
ГоловнаПолітика

Дубінського не били у СІЗО: результати перевірки поліції

Напередодні юрист нардепа повідомив, що його підзахисного побили у СІЗО.

Дубінського не били у СІЗО: результати перевірки поліції
Олександр Дубінський
Фото: Скріншот відео

Поліція Києва провела розслідування щодо побиття нардепа Олександра Дубінського у СІЗО. За результатами перевірки інформація не підтвердилася. Про це йдеться у повідомленні пресслужби поліції Києва.

"До поліції Києва надійшло повідомлення від адвоката про те, що протягом двох діб його підзахисному, народному депутатові, раніше затриманому СБУ за підозрою у державній зраді, під час перебування у слідчому ізоляторі наносили тілесні ушкодження. Слідчо-оперативна група поліції Києва прибула до пенітенціарної установи для зʼясування обставин події", – йдеться у повідомленні.

Тож, за результатами перевірки та судово-медичного дослідження повідомленні про побиття підозрюваного у держзраді народного депутата Олександра Дубінського не відповідає дійсності.

Нагадаємо, вчора нардеп Олександр Дубінський, якого підозрюють у державній зраді, повідомив, що на нього напали невідомі. До СІЗО викликали "швидку", яка констатувала численні синці та підозру на зламане ребро. Адвокати підозрюваного вимагали, аби їхнього підзахисного перевели до слідчого ізолятора Служби безпеки України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies