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Німецька поліція затримала підлітка з Росії, який планував теракт у Кельні

До вчинення теракту був причетний також підліток з Афганістану.

Німецька поліція затримала підлітка з Росії, який планував теракт у Кельні
Німецькі поліцейські під час рейду в Берліні, 7 грудня 2022 р.
Фото: EPA/UPG

Двоє підлітків намагалися вчинити теракт у Кельні. Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини отримало інформацію про користувача Telegram, який міг підтримувати терористичну організацію "Ісламська держава". Він оприлюднив у соцмережі відео, на якому закликав до священної війни проти Заходу та анонсував теракт, — пише видання Bild. Теракт мав відбутися 1 грудня, у п'ятницю. Усі задіяні органи безпеки по всій країні були негайно попереджені. 

За інформацією Bild, ісламістами виявилися уродженець Афганістана Едріс Д. (15) з Буршайда. Також, слідчі швидко з’ясували, що 15-річний хлопець також тісно спілкувався з 16-річним росіянином Расулом М.  з Віттстока (Бранденбург), який відомий правоохоронцям, як симпатик терористичної організації "Ісламська держава" та поширював терористичну пропаганду. 

У Bild повідомляють, що Расул М. хотів приїхати до свого товариша 1 грудня, щоб організувати в Кельні теракт з використанням саморобних запальних пристроїв або невеликої вантажівки.

Нагадаємо, у Німеччині пройшли обшуки у ймовірних прихильників ХАМАС. Глава німецького МВС заявила, правоохоронці продовжують послідовну боротьбу із радикальними ісламістами.

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