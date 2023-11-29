Німецька поліція затримала підлітка з Росії, який планував теракт у Кельні

До вчинення теракту був причетний також підліток з Афганістану.

Двоє підлітків намагалися вчинити теракт у Кельні. Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини отримало інформацію про користувача Telegram, який міг підтримувати терористичну організацію "Ісламська держава". Він оприлюднив у соцмережі відео, на якому закликав до священної війни проти Заходу та анонсував теракт, — пише видання Bild. Теракт мав відбутися 1 грудня, у п'ятницю. Усі задіяні органи безпеки по всій країні були негайно попереджені.

За інформацією Bild, ісламістами виявилися уродженець Афганістана Едріс Д. (15) з Буршайда. Також, слідчі швидко з’ясували, що 15-річний хлопець також тісно спілкувався з 16-річним росіянином Расулом М. з Віттстока (Бранденбург), який відомий правоохоронцям, як симпатик терористичної організації "Ісламська держава" та поширював терористичну пропаганду.

У Bild повідомляють, що Расул М. хотів приїхати до свого товариша 1 грудня, щоб організувати в Кельні теракт з використанням саморобних запальних пристроїв або невеликої вантажівки.

Нагадаємо, у Німеччині пройшли обшуки у ймовірних прихильників ХАМАС. Глава німецького МВС заявила, правоохоронці продовжують послідовну боротьбу із радикальними ісламістами.