У МЗС Угорщини заявили, що Будапешт ніколи не постачатиме озброєння в Україну

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в інтерв’ю CNBC заявив, що країна не надаватиме Києву військову допомогу, аби не продовжувати війну, пише "Дзеркало тижня".

Петер Сійярто чітко висловився, що Будапешт ніколи не постачатиме озброєння в Україну, оскільки "що більше зброї буде поставлено, то довше триватиме війна".

Стало також відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з Путіним у жовтні зустрічався, аби з'ясувати, чи є можливості для "миру в конфлікті".

Видання зазначає, що Будапешт попри членство в ЄС, продовжує тримати дружні зв'язки з Кремлем, виступаючи проти спроб заборони імпорту російської нафти та газу до Європи.

За словами глави МЗС, таким чином Угорщина захищає свою енергетичну співпрацю з Росією, заявляючи, що їй необхідно підтримувати постачання енергоносіїв та боротися з інфляцією.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан направив лист голові Європейської Ради Шарлю Мішелю із приводу політики щодо України і дії роти Росії. Орбан наголосив, що поки не буде знайдено консенсусу щодо України, яка бореться з російською агресією, то не може бути жодних рішень на рівні глав держав і урядів щодо додаткової фінансової підтримки, гарантій безпеки або процесу розширення ЄС.