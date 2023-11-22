Угорський прем'єр направив лист голові Євроради про політику щодо України і санкції проти Росії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан направив лист голові Європейської Ради Шарлю Мішелю із приводу політики щодо України і дії роти Росії, передає t-online.

Орбан хоче викликати в ЄС фундаментальні дебати з приводу українського питання, використовуючи право вето на рішення щодо підтримки нашої держави.

У листі йдеться, що поки не буде знайдено консенсусу щодо України, яка бореться з російською агресією, то не може бути жодних рішень на рівні глав держав і урядів щодо додаткової фінансової підтримки, гарантій безпеки або процесу розширення ЄС. Також угорський прем'єр зазначив, що також буде неможливою домовленість про подальші санкції проти Росії.

Лист Орбана викликав стурбованість у Брюсселі, оскільки переважна більшість держав-членів ЄС хочуть ухвалити далекосяжні рішення на користь України на саміті 14-15 грудня. Зокрема, йдеться про початок переговорів про вступ до ЄС і подальшу фінансову мільярдну підтримку до кінця 2027 року. Однак такі рішення можливі лише за одноголосної підтримки членів блоку.

Нагадаємо, раніше на саміті лідерів ЄС Угорщина та Словаччина виступили проти виділення Україні допомоги на 50 млрд євро. Також Будапешт заявив, що блокуватиме у грудні схвалення початку перемовин про вступ нашої держави у ЄС.

Також уряд Угорщини розпочав неофіційне опитування громадян щодо 11 суперечливих питаньзокрема, щодо припинення надання допомоги Україні від Євросоюзу та про перешкоджання переговорам про вступ України до ЄС.