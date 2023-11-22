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Угорський прем'єр направив лист голові Євроради про політику щодо України і санкції проти Росії

Орбан хоче викликати в ЄС фундаментальні дебати з приводу українського питання, використовуючи право вето на рішення щодо підтримки нашої держави.

Угорський прем'єр направив лист голові Євроради про політику щодо України і санкції проти Росії
Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан направив лист голові Європейської Ради Шарлю Мішелю із приводу політики щодо України і дії роти Росії, передає t-online.

Орбан хоче викликати в ЄС фундаментальні дебати з приводу українського питання, використовуючи право вето на рішення щодо підтримки нашої держави.

У листі йдеться, що поки не буде знайдено консенсусу щодо України, яка бореться з російською агресією, то не може бути жодних рішень на рівні глав держав і урядів щодо додаткової фінансової підтримки, гарантій безпеки або процесу розширення ЄС. Також угорський прем'єр зазначив, що також буде неможливою домовленість про подальші санкції проти Росії.

Лист Орбана викликав стурбованість у Брюсселі, оскільки переважна більшість держав-членів ЄС хочуть ухвалити далекосяжні рішення на користь України на саміті 14-15 грудня. Зокрема, йдеться про початок переговорів про вступ до ЄС і подальшу фінансову мільярдну підтримку до кінця 2027 року. Однак такі рішення можливі лише за одноголосної підтримки членів блоку.

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Нагадаємо, раніше на саміті лідерів ЄС Угорщина та Словаччина виступили проти виділення Україні допомоги на 50 млрд євро. Також Будапешт заявив, що блокуватиме у грудні схвалення початку перемовин про вступ нашої держави у ЄС.

Також уряд Угорщини розпочав неофіційне опитування громадян щодо 11 суперечливих питаньзокрема, щодо припинення надання допомоги Україні від Євросоюзу та про перешкоджання переговорам про вступ України до ЄС.

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