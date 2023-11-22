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Словацькі перевізники тимчасово розблокували рух для вантажівок на кордоні з Україною

Вранці в черзі стояли 350 вантажівок. 

Словацькі перевізники, що вчора заблокували рух для вантажівок на кордоні з Україною в пункті пропуску "Вишнє-Нємецке", погодилися тимчасово пропускати транспорт. 

Пропуск легкового автомобільного транспорту та автобусів на в’їзд і виїзд в пункті пропуску продовжує здійснюватися в штатному режимі. Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

"Станом на ранок на території Словаччини перед пунктом пропуску «Вишнє-Нємецке» в напрямку України перебуває близько 350 вантажних транспортних засобів", – йдеться у повідомленні.

Фото: ДПСУ в Telegram

Учора Спілка перевізників Словаччини почала блокувати рух вантажівок в одному пункті пропуску – "Вишнє-Нємецке". Загалом є п'ять пунктів пропуску, але частина з них залізничні, частина – лише для пішоходів і велосипедистів, а в пункті "Малий Березний" (словацький "Убля") вантажі дозволені лише до 3,5 тонн. 

Минулого тижня словацькі перевізники вже блокували "Вишнє-Нємецке", але лише на одну годину. Так словаки висловили підтримку польським перевізникам, які теж протестують. 

Польський страйк триває з 6 листопада і досі. Перевізники вимагають фактично скасувати лібералізацію вантажних перевезень між ЄС і Україною. І Україна, і ЄС говорили їм, що це не можливо – "торговельний безвізовий" діятиме до липня 2024, як і було заплановано.

У Мінвідновлення України не виключали, що метою страйку є повпливати на те, аби лібералізацію не продовжили після закінчення термінів. 

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