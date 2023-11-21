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Азербайджан пропонує Вірменії провести перемовини на кордоні

Затримки у мирних переговорах не сприяють стабільності та процвітанню в регіоні, зазначили в Азербайджані.

Азербайджан пропонує Вірменії провести перемовини на кордоні
Фото: report.az

Азербайджан готовий до прямих переговорів з Вірменією на двосторонній основі для якнайшвидшого завершення мирної угоди.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Азербайджану.

“Відповідальність за продовження мирного процесу, включаючи вибір взаємоприйнятного місця проведення або рішення про зустріч на державному кордоні, покладається на дві країни”, - наголосили в МЗС.

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Азербайджан також наголосив, що затримки у мирних переговорах не сприяють стабільності та процвітанню в регіоні.

МЗС Азербайджану нагадало, що Вірменії знадобилося майже два з половиною місяці, щоб відповісти на пропозиції Азербайджану щодо проекту мирної угоди, і це серйозно затягнуло процес.

Раніше голова уряду Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що для нормалізації відносин між Азербайджаном та Вірменією сформована дорожня карта.

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