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Європарламент відкриє своє представництво у Києві, – Euractiv

Офіс європейського представництва відкриють для посилення підтримки українського парламенту.

Європарламент відкриє своє представництво у Києві, – Euractiv
Фото: ЕРА/UPG

Європейський парламент погодився відкрити офіс в Києві для посилення підтримки українського парламенту на прохання представників українського уряду. Про це йдеться в документі бюро Європарламенту, – пише видання Euractiv.

Рішення, ухвалене ввечері в понеділок (20 листопада), спрямоване на полегшення відносин з українським парламентом, зокрема на з’єднання його з "відповідними комітетами" Європейського парламенту та полегшення адміністративної роботи.

Бюро є органом Європейського парламенту, який відповідає за адміністративні рішення щодо внутрішнього функціонування установи.

"Європейський парламент має офіс зв’язку для кожної країни-члена, який допомагає парламенту спілкуватися з державами-членами, наприклад, спілкуючись із зацікавленими сторонами, організовуючи заходи та підтримуючи зв’язки з місцевими ЗМІ", – йдеться у документі Європарламенту.

Згідно з документом, лише кілька офісів Європейського парламенту створено в неєвропейських містах, включаючи Нью-Йорк, Аддіс-Абебу та Джакарту, "де співробітники парламенту відряджені до Представництва ЄС".

Делегація ЄС у кожній країні, що не входить до ЄС, є дипломатичним представництвом ЄС на території під керівництвом Європейської служби зовнішніх дій (EEAS).

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола послідовно виступає на підтримку України від початку російського вторгнення в лютому 2022 року. 

Минулого року Європарламент присудив премію Сахарова за свободу слова українському народу та президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, Україна зможе відправити “спостерігачів-депутатів” до Європейського парламенту, у разі більшого прогресу в переговорах про членство у Євросоюзі.

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