Агенція «УХО» покаже перформанс у київському Палеонтологічному музеї

25-го листопада в київському Палеонтологічному музеї відбудеться перший проєкт із зимової серії Kyiv Dispatch gets packed, організованої агенцією «УХО». Про це повідомила пресслужба агенції.

«Медея в садах Гесперид» — це концертний перформанс електроакустичного дуету BEAM SPLITTER, до складу якого входять вокалістка Одрі Чен і тромбоніст Генрік Мюнкебі Норштебо, а також візуальна робота художниці Лізи Білецької. Її цифровий диптих присвячено рослинам і тваринам Кінбурна, що загинули в пожежах, спричинених діями армії РФ. Проєкт є першою презентацією релізу «Медея», що вийде на лейблі Kyiv Dispatch на початку 2024-го року. Він звертається до міфу про Сад Гесперид, в якому дракон Ладон стереже яблуні, що родять золоті яблука безсмертя, Медея забирає тіла своїх убитих дітей, відлітаючи з Коринфа на крилатій колісниці Геліоса. За Еврипидом — не тому, що сподівається повернути дітям життя, а для того, аби навічно зберегти їхні мертві останки.

Фото: Тарас Тарасов Показ опери "Медея" на Олімпійському стадіоні, 2016

Історія перформансу починається в лютому 2015-го року, коли на концерті з циклу «Архітектура голосу» (який згодом став передмовою до буто-опери «Медея»), вокалісти-імпровізатори Філ Мінтон та Одрі Чен співали, дзижчали, шепотіли та хрипіли в Палеонтологічному музеї НАН України на тлі діорами «Північне Причорномор'я наприкінці міоцену». Слухачі сиділи вздовж вітрини зі скелетами дейнотерія та херсонотерія.

Опера «Медея», показана в червні 2016-го на парковці біля даху стадіону «Олімпійський», виникла з інших партнерств Одрі — її дуету з Генріком Мюнкебі Норштебо, та співпраці з танцівниками буто Валентином Цзином і Флавією Ґізальберті. Окрім Чен (голос), Мінтона (голос) та Норштебо (тромбон), у «Медеї» брали участь Міхаель Форфельд (перкусія) і Томас Рорер (бразильська рабека), а також майже сорок танцівників, запрошених Цзином та Ґізальберті. Усі вони працювали в Києві близько двох тижнів. Пізніше проєкт було відзначено Шевченківською премією в галузі «Музичне мистецтво».

На початку 2024-го «Медея» вийде на лейблі Kyiv Dispatch. Концертна презентація майбутнього релізу повертається до діорами його передмови — в сад Гесперид Північного Причорномор’я.

KyivDispatchgetspacked — серія аудіовізуальних перформансів та аудіоінтервенцій, пов’язаних зі стартом лейбла Kyiv Dispatch, що працюватиме з сучасною класичною та експериментальною музикою. Проєкт створено агенцією «УХО», профінансовано зі Стабілізаційного фонду культури та освіти-2023 Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та Goethe-Institut.