Суспільне Мовлення оголосило імена та назви пісень 10 фіналістів національного відбору на "Євробачення-2024".

Серед учасників лонгліста, які не потрапили у список фіналістів за результатами прослуховування, проведуть рейтингове онлайн-голосування в мобільному застосунку "Дія" — воно визначить одинадцятого учасника фіналу.

Повний список фіналістів оприлюднять до 29 грудня. Почути обрані пісні українці зможуть у січні.

До фіналу національного відбору увійшли:

alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria.

Drevo — Endless chain.

INGRET — Keeper.

MÉLOVIN — DREAMER.

NAHABA — GLASSS.

NAZVA — Slavic English.

SKYLERR — Time is running out.

YAGODY — Tsunamia.

YAKTAK — Lalala.

Ziferblat — Place I Call Home.

Фото: "Суспільне"

Фінал національного відбору відбудеться в лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту. Як і в попередні роки, переможця або переможицю відбору, що представлять Україну на "Євробаченні-2024," визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу оберуть українці через онлайн-голосування.

68-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня.

Мальме прийматиме "Євробачення" вже втретє. До цього конкурс проводили в місті у 1992 та 2013 роках, останнього року Україну представила Злата Огнєвіч з піснею Gravity. Тоді виконавиця посіла третю сходинку.

67-й Пісенний конкурс "Євробачення відбувся в британському Ліверпулі від імені України та за участі Суспільного Мовлення. Гурт TVORCHI представив Україну з піснею Heart of Steel та посів шосте місце у фіналі.