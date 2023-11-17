Суспільне Мовлення оголосило імена та назви пісень 10 фіналістів національного відбору на "Євробачення-2024".
Серед учасників лонгліста, які не потрапили у список фіналістів за результатами прослуховування, проведуть рейтингове онлайн-голосування в мобільному застосунку "Дія" — воно визначить одинадцятого учасника фіналу.
Повний список фіналістів оприлюднять до 29 грудня. Почути обрані пісні українці зможуть у січні.
До фіналу національного відбору увійшли:
- alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria.
- Drevo — Endless chain.
- INGRET — Keeper.
- MÉLOVIN — DREAMER.
- NAHABA — GLASSS.
- NAZVA — Slavic English.
- SKYLERR — Time is running out.
- YAGODY — Tsunamia.
- YAKTAK — Lalala.
- Ziferblat — Place I Call Home.
Фінал національного відбору відбудеться в лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту. Як і в попередні роки, переможця або переможицю відбору, що представлять Україну на "Євробаченні-2024," визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу оберуть українці через онлайн-голосування.
68-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня.
Мальме прийматиме "Євробачення" вже втретє. До цього конкурс проводили в місті у 1992 та 2013 роках, останнього року Україну представила Злата Огнєвіч з піснею Gravity. Тоді виконавиця посіла третю сходинку.
67-й Пісенний конкурс "Євробачення відбувся в британському Ліверпулі від імені України та за участі Суспільного Мовлення. Гурт TVORCHI представив Україну з піснею Heart of Steel та посів шосте місце у фіналі.