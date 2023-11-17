У Києві пройде вистава «Джазові портрети» за книжкою Харукі Муракамі

26 листопада у Національній філармонії українські джазмени озвучать «Джазові портрети» Харукі Муракамі. Про це повдомила пресслужба проєкту.

Авторка джазової вистави – співачка та джаз-перформерка Інесса Іваницька, взяла за основу книжку есеїв «Джазові портрети» японського письменника й фаната джазу Харукі Муракамі.

Прозу Муракамі неможливо уявити без джазу, ця музика фігурує майже у кожній його книзі: персонажі грають та слухають його; включають, коли їм погано і коли проживають приємні моменти. Ці епізоди рідко означають щось для сюжету, але впливають на атмосферу і в деяких випадках оголюють підтекст.

«Джазові портрети»

1992 року Муракамі відвідав виставку «JAZZ» художника Макото Вади, який створив галерею портретів відомих джазових виконавців, серед яких були Чет Бейкер, Елла Фіцджеральд, Чарльз Мінгус, Джун Крісті, Дюк Еллінгтон, Френк Сінатра, Нет Кінг Коул, Біл Еванс. Під впливом виставки Муракамі до кінця десятиліття писав збірку маленьких сентиментальних есеїв, де картини Вади постали як ілюстрації. 2001 року Харукі Муракамі знову об'єднався з Макото Вадою та опублікував другий том «Джазових портретів». У результаті вийшло 55 творів.

«Джазові портрети»

У виставі «Джазові портрети» візьмуть участь українські майстри джазу: піаніст, композиторТимур Полянський; лауреат міжнародних джазових фестивалів, контрабасист Сергій Супрун; перкусіоніст та ударник Андрій Чайка та артист Національної філармонії України Олександр Рудько.

Нагадаємо, 15-17 листопада в Національній Філармонії України триває фестиваль барокової музики Kyiv Baroque Fest.