В Україні проходить кампанія #EmptyChairWeek на згадку митців, яких забрала війна

За ініціативи Українського ПЕН, з 13 до 19 листопада в Україні проходить кампанія #EmptyChairWeek присвячена пам’яті митців, яких забрала війна РФ проти України. Про це повідомила преслужба ПЕН.

Кампанія приурочена до міжнародного Дня порожніх стільців (15 листопада), який відзначають у світі з кінця 1980-х років. Порожні стільці на правозахисних акціях цього дня символізують авторів, які не можуть бути з нами через ув’язнення, переслідування, зникнення чи вбивство.

В рамках кампанії Український ПЕН пропонує протягом тижня — з 13 до 19 листопада — зробити на своїх сторінках у соцмережах під хештегом #EmptyChairWeek дописи про українських письменників, музикантів, акторів, істориків, художників, мовознавців та інших культурних діячів, чиї життя обірвалися після 24 лютого 2022 року.

Від початку повномасштабної війни Український ПЕН відстежує втрати серед діячів культури, історії яких зʼявляються у медіа. Станом на 13 листопада 2023 року ПЕН зібрав 71 ім’я, серед яких режисер монтажу Віктор Онисько, письменник Володимир Вакуленко, художниця-шістдесятниця Любов Панченко, режисер Мантас Кведаравічюс, письменниця Вікторія Амеліна, директорка Куп'янського краєзнавчого музею Ірина Осадча, соліст балету Ростислав Янчишен, диригент Костянтин Старовицький, культуролог та перекладач Євген Гулевич, археолог Юрій Коваленко. Списки можна знайти тут у моніторингу за 2022 рік та за цим посиланням у моніторингу за 2023 рік. Як зазначає команда ПЕН, це неофіційний моніторинг; митців, загиблих після 24 лютого 2022 року, більше, ніж відомо публічно, і про багатьох поки що немає інформації.

До кампанії пам’яті долучаться: акторка Римма Зюбіна, режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв, журналістка та телеведуча Мирослава Барчук, журналіст Віталій Портников, журналістка Ольга Герасим’юк, філософ та письменник, президент Українського ПЕН Володимир Єрмоленко, поетеса Катерина Калитко, режисерка та письменниця Ірина Цілик, письменниця Мар’яна Савка, письменниця Марія Титаренко та інші культурні і медіадіячі.

Нагадаємо, 6 листопада стало відомо про загибель письменника та нацгвардійця Максима Петренка. Його смерть підтвердила експертиза ДНК.