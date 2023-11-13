Внаслідок негоди у Києві підтоплені кілька районів міста
Внаслідок негоди у Києві підтоплені кілька районів міста
Росія готується до зими. Ми маємо зосередитися на захисті й відповідях, - Зеленський
Росія готується до зими. Ми маємо зосередитися на захисті й відповідях, - Зеленський
The Washington Post: атаку на “Північні потоки” координував український полковник ССО Роман Червінський
The Washington Post: атаку на “Північні потоки” координував український полковник ССО Роман Червінський
Бійці 47 ОМБр опублікували кадри боїв на Авдіївському напрямку
Бійці 47 ОМБр опублікували кадри боїв на Авдіївському напрямку
Окупанти скинули у Чорне море чотири авіабомби
Окупанти скинули у Чорне море чотири авіабомби
Місто старців і волонтерів: як живе Херсон за рік після деокупації
Місто старців і волонтерів: як живе Херсон за рік після деокупації
Росіяни завдали ударів по Харкову та області (оновлено)
Росіяни завдали ударів по Харкову та області (оновлено)
Хвилинка неспокою
Хвилинка неспокою
У Лондоні декілька сотень тисяч людей взяли участь у пропалестинській ході
У Лондоні декілька сотень тисяч людей взяли участь у пропалестинській ході
ГоловнаКультура

В Україні проходить кампанія #EmptyChairWeek на згадку митців, яких забрала війна

Кампанія триватиме з 13 до 19 листопада.

В Україні проходить кампанія #EmptyChairWeek на згадку митців, яких забрала війна
Фото: ПЕН

За ініціативи Українського ПЕН, з 13 до 19 листопада в Україні проходить кампанія #EmptyChairWeek присвячена пам’яті митців, яких забрала війна РФ проти України. Про це повідомила преслужба ПЕН.

Кампанія приурочена до міжнародного Дня порожніх стільців (15 листопада), який відзначають у світі з кінця 1980-х років. Порожні стільці на правозахисних акціях цього дня символізують авторів, які не можуть бути з нами через ув’язнення, переслідування, зникнення чи вбивство. 

В рамках кампанії Український ПЕН пропонує протягом тижня — з 13 до 19 листопада — зробити на своїх сторінках у соцмережах під хештегом #EmptyChairWeek дописи про українських письменників, музикантів, акторів, істориків, художників, мовознавців та інших культурних діячів, чиї життя обірвалися після 24 лютого 2022 року. 

Від початку повномасштабної війни Український ПЕН відстежує втрати серед діячів культури, історії яких зʼявляються у медіа. Станом на 13 листопада 2023 року ПЕН зібрав 71 ім’я, серед яких режисер монтажу Віктор Онисько, письменник Володимир Вакуленко, художниця-шістдесятниця Любов Панченко, режисер Мантас Кведаравічюс, письменниця Вікторія Амеліна, директорка Куп'янського краєзнавчого музею Ірина Осадча, соліст балету Ростислав Янчишен, диригент Костянтин Старовицький, культуролог та перекладач Євген Гулевич, археолог Юрій Коваленко. Списки можна знайти тут у моніторингу за 2022 рік та за цим посиланням у моніторингу за 2023 рік. Як зазначає команда ПЕН, це неофіційний моніторинг; митців, загиблих після 24 лютого 2022 року, більше, ніж відомо публічно, і про багатьох поки що немає інформації. 

До кампанії пам’яті долучаться: акторка Римма Зюбіна, режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв, журналістка та телеведуча Мирослава Барчук, журналіст Віталій Портников, журналістка Ольга Герасим’юк, філософ та письменник, президент Українського ПЕН Володимир Єрмоленко, поетеса Катерина Калитко, режисерка та письменниця Ірина Цілик, письменниця Мар’яна Савка, письменниця Марія Титаренко та інші культурні і медіадіячі.

Нагадаємо, 6 листопада стало відомо про загибель письменника та нацгвардійця Максима Петренка. Його смерть підтвердила експертиза ДНК.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies