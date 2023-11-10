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Унаслідок обстрілів Нікопольщини пошкоджені релігійна установа та підприємство, загинула людина

Ще одного постраждалого госпіталізували з пораненнями.

Унаслідок обстрілів Нікопольщини пошкоджені релігійна установа та підприємство, загинула людина
Фото: Сергій Лисак

Протягом п’ятниці ворог атакував Нікопольщину дронами та артилерією. Бив по районному центру, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. 

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок російських обстрілів загинула жінка. Дістав поранення та був госпіталізований у стані середньої тяжкості чоловік. 

Пошкоджені інфраструктурний та релігійний об’єкти, транспортне підприємство, 11 приватних будинків і 2 автівки. Одна господарська споруда знищена, 7 – побиті. Пошкоджені газогін та лінії електропередач.

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Нагадаємо, цієї ночі окупанти обстріляли з важкої артилерії Мирівську та Червоногригорівську громади Нікопольського району. Пошкоджені три приватні будинки і стільки ж теплиць, побита господарська споруда. Люди вціліли.

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