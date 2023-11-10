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Зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу Новорайська на Херсонщині (оновлено)

Є загиблі та поранені. 

Зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу Новорайська на Херсонщині (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Прокудін

Сьогодні протягом дня російська армія обстрілює Херсонську область. Є постраждалі серед мирних жителів.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Згідно з повідомленням, у селі Тягинка поранення отримала 67-річна жінка. Її доставили до медичного закладу для надання допомоги. Лікарі оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості.

Внаслідок обстрілу Новорайська отримали травми двоє жінок 66 та 35 років. Зараз вони перебувають у лікарні.

Оновлено. За уточненою інформацією, внаслідок російського обстрілу Новорайська постраждали шестеро людей. Травми, несумісні з життям, отримав 61-річний чоловік. 

Четверо людей госпіталізовані до медзакладу у стані середньої тяжкості. Це 56-річний чоловік та троє жінок, 66, 36 та 66 років. Ще одній місцевій жительці 55 років медичну допомогу надали на місці.

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Нагадаємо, сьогодні близько 10:30 ранку російська армія атакувала з артилерії Кіндійку. Від отриманих травм на місці загинув 69-річний чоловік. Ще один місцевий житель отримав вибухову травму та поранення спини. У стані середньої тяжкості його госпіталізували до лікарні.

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