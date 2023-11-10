У Великій Британії завершилися військові навчання для 30 тис. українських військових

30 тис. українських військових пройшли навчання у межах програми Interflex у Великій Британії.

Як повідомили у британському уряді, навчання завершилися на 7 тижнів раніше, ніж було заплановано. Загалом з 2014 року у Великій Британії пройшли підготовку 52 тис. українських військовослужбовців.

Програма Interflex стартувала у червні 2022 року. Вона передбачала підготовку 30 тис. військових до кінця цього року. Курс триває щонайменше п’ять тижнів і включає поводження зі зброєю, першу медичну допомогу на полі бою, підготовку з питань права у збройних конфліктах і тактику патрулювання. За останній рік пакет підтримки Великої Британії розширився і передбачає також підвищення кваліфікації українських морських піхотинців.

"Після запуску минулого літа до програми приєдналися низка міжнародних партнерських сил, надаючи життєво важливий досвід, тренуючись і розуміючи бойові дії на передовій. До цих країн належать Канада, Нова Зеландія, Норвегія, Данія, Фінляндія, Швеція, Литва, Нідерланди та Австралія. І сьогодні союзник по НАТО Румунія також підтвердила свою участь, збільшивши загальну кількість країн-партнерів до десяти", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові моряки беруть участь у багатонаціональних навчаннях Joint Warrior-23-II, які проводяться в межах територіальних вод Великої Британії.