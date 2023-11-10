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Окупанти вдарили безпілотниками по Нікополю, загинула жінка

Осколкові поранення дістав чоловік. 

Окупанти вдарили безпілотниками по Нікополю, загинула жінка
Ілюстративне фото
Фото: Микола Лукашук

Сьогодні після обіду росіяни вдарили двома дронами-камікадзе по Нікополю Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.  

Унаслідок атаки загинула 67-річна жінка. Осколкові поранення отримав чоловік. Постраждалого госпіталізували. Наслідки ворожих атак уточнюються.

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Нагадаємо, цієї ночі окупанти обстріляли з важкої артилерії Мирівську та Червоногригорівську громади Нікопольського району. Пошкоджені три приватні будинки і стільки ж теплиць, побита господарська споруда. Люди вціліли.

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