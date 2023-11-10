hromadske: підполковника ФСБ у Брянській області знищили бійці Російського добровольчого корпусу

Вчора був розстріляний автомобіль підполковника Сергія Шатого. Він загинув на місці.

До знищення у Брянській області РФ підполковника ФСБ Сергія Шатия причетні бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють на боці України.

Про це пише hromadske з посиланням на джерело у ГУР Міноборони.

Раніше низка російських телеграм-каналів написали про те, що невідомі розстріляли автомобіль прикордонного управління у Брянській області та загибель внаслідок цього підполковника ФСБ.

Зокрема, Baza повідомила, що напад на УАЗ "Патріот" стався на околиці села Улиця Брянської області. Вчора близько 16:00 за місцевим часом невідомі відкрили вогонь з автоматичної зброї. Внаслідок цього на місці загинув заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення, підполковник Сергій Шатий. Нападники втекли.

Цієї ночі РДК опублікував пост, у якому заявив, що "диверсійно-розвідувальна група РДК успішно провела засідку на транспорт противника у Брянській області".

Нагадаємо, Збройні Сили України ліквідували начальника штабу 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячова та ще ряд старших офіцерів штабу.