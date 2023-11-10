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Український підліток, який попросив Зеленського повернути його додому з РФ, скоро буде в Україні, – Лубінець

Досягнуті відповідні домовленості.

Український підліток, який попросив Зеленського повернути його додому з РФ, скоро буде в Україні, – Лубінець
Фото: Скріншот з відео

Депортований окупантами український підліток Богдан Єрмохін, який напередодні попросив президента Володимира Зеленського повернути його додому з РФ, скоро буде в Україні.

Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

“Богдан Єрмохін скоро буде в Україні! Офіційно підтверджую, що маємо домовленості про повернення Богдана до України та його возз’єднання з сестрою. Прошу всіх заспокоїтися, а головне не розповсюджувати неперевірену інформацію. Адже така публічність шкодить процесам повернення”, - написав Лубінець.

Зі свого боку, видання DW повідомило, що російський так званий “дитячий омбудсмен” Марія Львова-Бєлова повідомила, що Богдану Єрмохіну дозволять залишити РФ і виїхати до третьої країни, де він зможе зустрітися зі своєю двоюрідною сестрою Валерією, яка є його законним опікуном.

Нагадаємо, нещодавно викрадений росіянами 17-річний Богдан Єрмохін попросив Зеленського повернути його в Україну. Адвокатка хлопця попросила президента про "особистий контроль”.

Хлопцю, якому 19 листопада виповниться 18 років, у Росії вручили повістку до військкомату.

Від липня 2022 року Єрмохін робив кілька невдалих спроб повернутися в Україну. Окупанти видали йому російський паспорт.

У липні українські журналісти оприлюднили фільм-розслідування “Список 31”. У ньому розповідається, як навесні 2022 року російська армія разом із колаборатами з ОРДО депортувала до Росії 31 українську дитину, котрих розмістили в “нових сім'ях”. Серед них був і Богдан Єрмохін.

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