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У Маріуполі рух спротиву підірвав автомобіль місцевого “поліцейського” у день їхнього професійного “свята”, – Андрющенко

Вибух стався на проспекті Металургів.

У Маріуполі рух спротиву підірвав автомобіль місцевого “поліцейського” у день їхнього професійного “свята”, – Андрющенко
Фото: Маріуполь Спротив

У Маріуполі рух спротиву підірвав автомобіль місцевого “поліцейського” у день їхнього професійного “свята”.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. 

“В Маріуполі вибух. По пр. Металургів підірвано автівку одного з поліціантів окупаційного крпусу. Деталі згодом. Зранку Маріупольский Спротив повідомив, що "вже передав подарунок" поліцаям на святкування Дня поліції в рф. Чи то останній сюрприз на сьогоді - побачимо. Нарешті добрі новини з міста”, - написав Андрющенко.

Нагадаємо, нещодавно у Скадовську відбувся “приліт” по базі окупантів, щонайменше 5 вбитих та 15 поранених загарбників. 

Також нагадаємо, що внаслідок удару ЗСУ по командному пункту ворога на Арабатській стрілці 1 листопада загинули три старших офіцери штабу “Дніпро”. Командний пункт був замаскований та розміщувався в пансіонатах "Юний" та "Блакитне полум'я" біля села Стрілкове Генічеського району.

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