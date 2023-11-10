У Маріуполі рух спротиву підірвав автомобіль місцевого “поліцейського” у день їхнього професійного “свята”.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“В Маріуполі вибух. По пр. Металургів підірвано автівку одного з поліціантів окупаційного крпусу. Деталі згодом. Зранку Маріупольский Спротив повідомив, що "вже передав подарунок" поліцаям на святкування Дня поліції в рф. Чи то останній сюрприз на сьогоді - побачимо. Нарешті добрі новини з міста”, - написав Андрющенко.

Нагадаємо, нещодавно у Скадовську відбувся “приліт” по базі окупантів, щонайменше 5 вбитих та 15 поранених загарбників.

Також нагадаємо, що внаслідок удару ЗСУ по командному пункту ворога на Арабатській стрілці 1 листопада загинули три старших офіцери штабу “Дніпро”. Командний пункт був замаскований та розміщувався в пансіонатах "Юний" та "Блакитне полум'я" біля села Стрілкове Генічеського району.