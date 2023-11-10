​Bloomberg: ЄС сумнівається, що зможе передати Україні боєприпаси до березня 2024 року

Крім того, держави-члени ЄС продовжують торгуватися з приводу надання Україні подальшої військової підтримки та фінансової допомоги.

Європейський Союз поінформував держави-члени, що навряд чи виконає зобов'язання надати Україні мільйон боєприпасів до березня наступного року, повідомляє Bloomberg.

Європейська служба зовнішніх справ поінформувала дипломатів ЄС про те, що блок, швидше за все, не досягне цієї мети.

Відповідно до планів, розроблених раніше цього року, ЄС зобов'язався постачати Україні артилерійські боєприпаси упродовж 12-місячного періоду спочатку шляхом використання існуючих запасів, а потім за допомогою контрактів на спільні закупівлі та збільшення промислових потужностей. Наразі більша частина відведено часу минула, а ініціатива виконана лише на 30%.

Деякі держави-члени неохоче розкривають подробиці постачання, і ЄС може попросити їх надати більше інформації про заплановані поставки, щоб мати повну картину. Це питання обговорюватимуть на зустрічі міністрів оборони ЄС наступного тижня.

Постачання України боєприпасами стає ще актуальнішим у зв'язку з тим, що Росія змогла наростити своє виробництво. Деякі держави-члени наголосили під час зустрічей на цьому тижні, що постачання від Північної Кореї ще раз наголошують на необхідності підвищення ефективності ЄС.

Оскільки Україна готується до тривалої війни, будь-який дефіцит у Європі ризикує стати критичним, якщо постачання та підтримка США також уповільняться або президентська виборча кампанія наступного року призведе до зміни позиції. Цього тижня Пентагон заявив, що почав скорочувати військову допомогу Україні через затримки фінансування у Конгресі.

Крім того, держави-члени ЄС продовжують торгуватися з приводу надання Україні подальшої військової підтримки та фінансової допомоги.

Нагадаємо, днями єврокомісар із питань фінансів Йоганнес Ган заявив, що Угорщині не вдасться заблокувати збільшення бюджету ЄС у частині виділення для України понад 50 млрд євро. На цей випадок блок має альтернативний план.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч у Берліні з генеральним директором концерну Rheinmetall Арміном Паппергером. Опісля міністр повідомив, що Україна матиме більше зброї та боєприпасів.