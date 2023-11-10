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За місяць активних штурмів Авдіївки ворог втратив 10 тис. військових, 100 танків та 7 літаків, – Генштаб

Валерій Залужний подякував захисникам Авдіївки.

За місяць активних штурмів Авдіївки ворог втратив 10 тис. військових, 100 танків та 7 літаків, – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Місяць тому ворог почав активно штурмувати Авдіївку на Донеччині. За цей час Сили оборони знищили близько 10 тис. російських військових.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Згідно з повідомленням, Збройні сили ліквідували за місяць понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та 7 літаків Су-25. Загальні втрати противника у живій силі становлять близько 10 тис. осіб.

"Дякую бригадам, нашим підрозділам. Піхоті, артилеристам, танкістам, розвідникам, операторам БПлА, медикам. Кожному захиснику, кожній захисниці, які боронять Авдіївку. Схиляю голову перед тими, хто на щиті. Вічна Памʼять і шана", – сказав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Фото: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

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Нагадаємо, росіяни продовжують обстрілювати будівлі Авдіївського коксохімічного заводу та житлові будинки в Авдіївці. Вчора внаслідок авіаудару по багатоквартирному будинку загинули двоє людей. Загиблі – чоловік та жінка. Їхні тіла перебувають під завалами будинку. Сьогодні о 12 годині ворог знову наніс авіаудар по місту та вів обстріли з РСЗВ.

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