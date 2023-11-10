13 Управління військової контррозвідки СБУ знищило на півдні України склад боєприпасів окупантів і їхню логістику.
Про це повідомляє Служба безпеки на своїх сторінках у соцмережах.
Бійці відпрацювали по ворожих цілях дронами-камікадзе.
У загарбників поменшало як боєприпасів, так і вантажівок для їх доставки.
Нагадаємо, напередодні СБУ повідомила, що її підрозділ ЦСО "А" "Білий вовк" встановив новий рекорд щодо завданих втрат окупантам: 20 знищених цілей за ніч.
Тим часом на Таврійському напрямку Сили оборони знищили пів тисячі окупантів та пів сотні ворожої техніки.