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На півдні України 13 Управління військової контррозвідки СБУ знищило склад боєприпасів окупантів і логістику

Спецслужба оприлюднила відео ліквідації російських позицій.

На півдні України 13 Управління військової контррозвідки СБУ знищило склад боєприпасів окупантів і логістику
Фото: СБУ

13 Управління військової контррозвідки СБУ знищило на півдні України склад боєприпасів окупантів і їхню логістику.

Про це повідомляє Служба безпеки на своїх сторінках у соцмережах.

Бійці відпрацювали по ворожих цілях дронами-камікадзе.

У загарбників поменшало як боєприпасів, так і вантажівок для їх доставки.

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Нагадаємо, напередодні СБУ повідомила, що її підрозділ ЦСО "А" "Білий вовк" встановив новий рекорд щодо завданих втрат окупантам: 20 знищених цілей за ніч.

Тим часом на Таврійському напрямку Сили оборони знищили пів тисячі окупантів та пів сотні ворожої техніки.

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