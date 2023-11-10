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Кабмін дозволив майбутнім водіям складати теоретичний іспит без обов’язкового навчання в автошколі

Щоб скласти іспит, необхідно звернутись до будь-якого сервісного центру МВС. 

Кабмін дозволив майбутнім водіям складати теоретичний іспит без обов’язкового навчання в автошколі
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів затвердив порядок, за яким українці можуть складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов’язкового навчання в автошколі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, вивчати правила дорожнього руху можна буде в автошколі або самостійно.

Щоб скласти теоретичний іспит, доведеться звернутися до будь-якого сервісного центру МВС. Згодом така послуга буде доступна через ЦНАП.

"Важливо, що ці нововведення стосуються і проєкту «Автошколи для осіб з інвалідністю», який реалізується, у тому числі, для наших поранених бійців. Самостійне вивчення теорії зробить процес їхньої підготовки зручнішим", - зазначив глава МВСУ.

Клименко додав, що ці зміни набудуть чинності з дня офіційного оприлюднення.

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Нагадаємо, раніше Верховна Рада дозволила самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання водійського посвідчення. Попередня редакція закону про дорожній рух вимагала проходити підготовку, зокрема, теоретичну, в автошколах.

Іноземцям, які служать у ЗСУ, спростили процедуру отримання українських посвідчень водія - вони можуть пройти навчання в автошколі з підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів і отримати посвідчення водія вперше.

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