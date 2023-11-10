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В Києві відкрилась виставка робіт художників, на основі яких Італія випускає благодійні марки

Ці марки коштують більше звичайних, тому що гроші з їх продажу підуть на гуманітарну допомогу Україні.

В Києві відкрилась виставка робіт художників, на основі яких Італія випускає благодійні марки
Фото: Укрінформ

В Києві, у Будинку художників, відбулося урочисте відкриття виставки робіт чотирьох художників – Катерини Липовки, Сергія Сметанкіна, Юрія Бандери та Святослава Скоробогатова. Вони стали основою для випуску поштових марок у межах українсько-італійського проєкту.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Це високодостойні професійні твори, які були обрані Італійською поштою задля того, щоб стати складовою поштової марки”, – сказав т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

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Представник Італії Франческо Пеше розповів, що цей проєкт має гуманітарне спрямування. Ці марки коштують більше звичайних, тому що гроші з їх продажу підуть на гуманітарну допомогу Україні.

Катерина Липовка презентувала картину “Київ. Простір варіантів”, на якій зображена церковна архітектура столиці.

Сергій Сметанкін представив картину “Маріупольський драматичний театр”, на якій зображена будівля до повномасштабної війни.

Також на виставці представлені картини Юрія Бандери – “Львівський захід”, на якій зображена центральна площа Львова, і Святослава Скоробогатова – “Весняна гавань”, де написаний порт Одеси.

Нагадаємо, в Києві, у Музеї книги і друкарства України, відбулося відкриття виставки “1932-1933 — 2014-2023”. Вона присвячена 90-й річниці Голодомору в Україні.

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