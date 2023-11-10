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Український інститут відкрив представництво у Франції

Закордонний офіс планує поширювати українські культурні студії в французьких університетах та модерувати співпрацю культурних організацій двох країн.

Український інститут відкрив представництво у Франції
Фото: facebook.com/yvan.tusso

9 листопада в Парижі відбулась церемонія відкриття французького офісу Українського інституту. Про це повідомила його пресслужба.

У церемонії відкриття взяли участь перша леді України Олена Зеленська, генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко, держсекретар з європейських справ МЗС Франції Лоранс Бун та міністерка культури Франції Ріма Абдул Малак. Церемонію завершив виступ співачки Джамали; на концерті були присутні посадовці Франції та України, представники діаспори, діячі культури обох країн. Ведучою відкриття була французька журналістка, обличчя каналу ARTE (європейського суспільного мовника, присвяченого культурі) Елізабет Кян.

Фото: facebook.com/yvan.tusso

Представництво Українського інституту у Франції очолив Іван Рябчій – перекладач художніх текстів, видавець, що має досвід співпраці з проєктами у Франції, Бельгії, Італії, Словенії та Канаді та роботи в ЮНЕСКО. До команди представництва також увійшли Ольга Пасько-Хофф (проєктна менеджерка), Оксана Трипольська (менеджерка культурних проєктів), Наталя Гузенко-Будьє (менеджерка з комунікацій).

Основними напрямками роботи філії Іван Рябчій визначив роботу з вищими навчальними закладами та поширення культурних студій в університетах, а також культурні програми підтримки видань українських студій та побудова мостів між різними культурними організаціями в Україні та Франції. Перший захід, запланований представництвом, буде присвячений пам’яті української письменниці Вікторії Амєліної, що загибла внаслідок російського удару по Краматорську.

Фото: facebook.com/yvan.tusso

Місія представництва Українського інституту також полягає в залученні Франції до допомоги українській культурі, до відновлення і реставрації об’єктів культурної спадщини.

Відкриттю французького офісу Українського інституту передувала волонтерська ініціатива «Українська весна», очолювана Ольгою Сагайдак. Покликана познайомити французьку аудиторію з українською культурою, ініціатива провела 96 культурних заходів, які зібрали понад 40 000 відвідувачів.

Нагадаємо, у березні 2023 Український інститут відкрив перше закордонне представництво. Ним став офіс інституту в Берліні під очільництвом Катерини Рітц-Ракул.

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