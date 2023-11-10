Український інститут відкрив представництво у Франції

9 листопада в Парижі відбулась церемонія відкриття французького офісу Українського інституту. Про це повідомила його пресслужба.
У церемонії відкриття взяли участь перша леді України Олена Зеленська, генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко, держсекретар з європейських справ МЗС Франції Лоранс Бун та міністерка культури Франції Ріма Абдул Малак. Церемонію завершив виступ співачки Джамали; на концерті були присутні посадовці Франції та України, представники діаспори, діячі культури обох країн. Ведучою відкриття була французька журналістка, обличчя каналу ARTE (європейського суспільного мовника, присвяченого культурі) Елізабет Кян.
Представництво Українського інституту у Франції очолив Іван Рябчій – перекладач художніх текстів, видавець, що має досвід співпраці з проєктами у Франції, Бельгії, Італії, Словенії та Канаді та роботи в ЮНЕСКО. До команди представництва також увійшли Ольга Пасько-Хофф (проєктна менеджерка), Оксана Трипольська (менеджерка культурних проєктів), Наталя Гузенко-Будьє (менеджерка з комунікацій).
Основними напрямками роботи філії Іван Рябчій визначив роботу з вищими навчальними закладами та поширення культурних студій в університетах, а також культурні програми підтримки видань українських студій та побудова мостів між різними культурними організаціями в Україні та Франції. Перший захід, запланований представництвом, буде присвячений пам’яті української письменниці Вікторії Амєліної, що загибла внаслідок російського удару по Краматорську.
Місія представництва Українського інституту також полягає в залученні Франції до допомоги українській культурі, до відновлення і реставрації об’єктів культурної спадщини.
Відкриттю французького офісу Українського інституту передувала волонтерська ініціатива «Українська весна», очолювана Ольгою Сагайдак. Покликана познайомити французьку аудиторію з українською культурою, ініціатива провела 96 культурних заходів, які зібрали понад 40 000 відвідувачів.
Нагадаємо, у березні 2023 Український інститут відкрив перше закордонне представництво. Ним став офіс інституту в Берліні під очільництвом Катерини Рітц-Ракул.