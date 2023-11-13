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Учора росіяни 53 рази обстріляли Херсонщину та вбили людину

Ще один мирний житель отримав поранення.

Учора росіяни 53 рази обстріляли Херсонщину та вбили людину
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Упродовж неділі 12 листопада ворог здійснив 53 обстріли по території Херсонської області, випустивши 279 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, БпЛА та авіації.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.  

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію загинула людина, ще один цивільний дістав поранення.

Нагадаємо, за рік повномасштабного вторгнення Росія вбила понад тисячу мирних жителів Херсонської області. Під час окупації Херсонщини військові РФ умисно вбили 216 мирних жителів, ще понад 800 людей загинули внаслідок російських обстрілів після визволення Правобережжя.

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