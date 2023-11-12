Бійці 47 окремої механізованої бригади показали, як вони нищать росіян на Авдіївському напрямку.

"Ювелірна робота наших бійців 47 окремої механізованої бригади, які пліч-о-пліч разом з бойовими побратимами дружніх підрозділів нищать росіян на Авдіївському напрямку", – йдеться у дописі 47 ОМБр.

Нагадаємо, місяць тому ворог почав активно штурмувати Авдіївку на Донеччині. За цей час Сили оборони знищили близько 10 тис. російських військових. Збройні сили також ліквідували понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та 7 літаків Су-25.