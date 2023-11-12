Учасники бойових дій можуть безкоштовно навчатися у центрах професійно-технічної освіти

Українці, що отримали інвалідність через війну та учасники бойових дій можуть безкоштовно навчатися. Мова йде про підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації у Центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

Про це повідомляє сайт Кабміну.

Наразі в Україні є 8 центрів у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Одеській, Львівській, Рівненській, Сумській, та Івано-Франківській областях.

Навчання проводиться за 95 робітничими професіями та 365 освітніми програмами підвищення кваліфікації і триває до шести місяців. Навчатися можна на денній чи вечірній формі або дистанційно.

Заявку на навчання можна подати онлайн. Погодити навчання повинні не пізніше ніж на п'ятий робочий день з дня подання документів.

Учасників бойових дій та супроводжуючих, якщо навчання проходить людина з першою групою інвалідності, забезпечують житлом і компенсують проїзд. Після закінчення видається документ державного зразка.

Нагадаємо, Міністерство оборони України спільно з Генеральним штабом внесли низку коректив в Дорожню карту з удосконалення мовної підготовки у ЗСУ для підвищення рівня володіння іноземними мовами особовим складом.