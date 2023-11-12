Головне за ніч та ранок неділі, 12 листопада: 80 бойових зіткнень, 1100 знищених окупантів, вибухи в Херсоні

Сьогодні вранці у Херсоні знову пролунали вибухи. Російські війська атакували будівлю обласної бібліотеки ім. Гончара. Внаслідок влучання виникла пожежа,.

"Одне з влучань – по обласній бібліотеці імені Гончара. У будівлі – суттєві руйнування. Також виникла пожежа. Рятувальники більш як півтори години приборкували полум'я", – повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Обійшлося без жертв.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 80 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 1 ракетного та 63 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та балістичну ракету "Іскандер-М". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

На Мар'їнському та Бахмутському напрямках Сили оборони відбили 39 ворожих атак.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 12 листопада - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що українські Сили оборони за добу знищили 1100 російських окупантів, 7 танків та 32 артилерійські системи. Загальні втрати противника становлять 311 750 осіб від початку повномасштабного вторгнення.

Про інші втрати противника – в новині.

У неділю вночі російські окупанти завдали ударів з важкої артилерії по Марганецькій громаді Нікопольщини.

"Два обстріли за ніч. російські загарбники цілили по Нікопольщині з важкої артилерії. Випустили понад пів десятка снарядів по Марганецькій громаді", – повідомив голова Дніпропетроської обласної адміністрації Сергій Лисак.

Минулося без жертв та постраждалих.

Уночі в неділю російські окупанти атакували Миколаївську область двома ракетами типу Х-59 одночасно застосувавши балістичні ракети "Іскандер-М". Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Ворог вночі атакував Миколаївщину двома керованими авіаційні ракети типу Х-59, одночасно застосувавши балістику, імовірно "Іскандер-М". Силам протиповітряної оборони вдалось знищити одну з керованих ракет", – пише Кім.

Відомо, що друга ракета і "Іскандер" влучили по відкритій території області.

"Внаслідок падіння уламків збитої ракети, пошкоджено кілька житлових будинків. Попередньо, без постраждалих", – йдеться у повідомленні.

З нагоди першої річниці звільнення Херсона від російських окупантів президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українців, які чинили спротив загарбникам, визволяли місто від російських окупантів, повертали безпеку та дію українського законодавства, рятували життя людей, лікували поранених і хворих, волонтерили й допомагали долати наслідки російської агресії.

Глава держави підписав відповідний указ №747/2023 від 10 листопада поточного року, повідомляє пресслужба президента.

Президент відзначив державними нагородами десятьох лікарів, працівників органів місцевого самоврядування, міської військової адміністрації, працівників комунальних підприємств, волонтерів, які продемонстрували незламність перед окупантами та сприяли визволенню Херсона.

Нагороджено шістьох працівників комунальних підприємств з інших регіонів, які відзначилися під час відновлювальних робіт після російських терористичних атак на місто.

Володимир Зеленський також відзначив понад сто військовослужбовців ЗСУ, СБУ, Національної гвардії, працівників Національної поліції, ДСНС та ДПСУ, які брали участь у звільненні Херсона.

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