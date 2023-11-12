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Колаборантів з тимчасово окупованих територій відправляють у Сибір на навчання, – Центр нацспротиву

Замість колаборантів на ТОТ звозять "своїх" спеціалістів.

Колаборантів з тимчасово окупованих територій відправляють у Сибір на навчання, – Центр нацспротиву
Фото: EPA/UPG

На тимчасово окупованих українських територіях місцевих колаборантів відправляють у Сибір навчатися, замість них росіяни завозять своїх спеціалістів, які працювали в секторі державного та місцевого управління. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У ЦНС зазначають, що нважаючи на те, що росіянам не вдалось залучитись підтримкою більшості громадян України, які працювали в секторі державного та місцевого управління, їм доводиться завозити спеціалістів з території РФ. Ті ж колаборанти, які зголосилися працювати у загарбницьких псевдоадміністраціях, здебільшого не мають відповідної освіти або займали найнижчі посади в цьому секторі.

Саме тому російські куратори колаборантів із тимчасово захопленої території Донецької області організували їм навчання у Сибіру. Навчатимуть управлінців у Красноярському краї Росії, а саме – в Інституті державного та муніципального управління при правлінні Красноярського краю.

"Це звична для РФ практика ще з СРСР – відправляти на навчання у досить віддалені від регіону проживання населені пункти. Таким чином Кремль закладає передумови для подальшого витіснення місцевих колаборантів російськими “спеціалістами”, а їх натомість відрядить у глиб російських територій для більш надійної асиміляції", – підкреслили у нацспротиві.

Нагадаємо, окупанти депортують до РФ українських в’язнів, які відмовились від отримання російського паспорта.

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