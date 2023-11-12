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Уночі ворог атакував Миколаївщину двома ракетами Х-59 та балістикою

Силам ППО вдалося збити одну з ракет.

Уночі ворог атакував Миколаївщину двома ракетами Х-59 та балістикою
Графічна модель зенітної ракети "Корал
Фото: mil.in.ua

Уночі в неділю російські окупанти атакували Миколаївську область двома ракетами типу Х-59 одночасно застосувавши балістичні ракети "Іскандер-М". Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Ворог вночі атакував Миколаївщину двома керованими авіаційні ракети типу Х-59, одночасно застосувавши  балістику, імовірно "Іскандер-М". Силам протиповітряної оборони вдалось знищити одну з керованих ракет", – пише Кім.

Відомо, що друга ракета і "Іскандер" влучили по відкритій території області. 

"Внаслідок падіння уламків збитої ракети, пошкоджено кілька житлових будинків. Попередньо, без постраждалих", – йдеться у повідомленні.

На Миколаївщині внаслідок обстрілів росіян поранені двоє людей. Ворог завдає артилерійських ударів по акваторії м. Очаків.

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