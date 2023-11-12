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Українські війська за добу знищили 1100 окупантів та 32 ворожі артсистеми

311 750 окупантів ліквідували.

Українські війська за добу знищили 1100 окупантів та 32 ворожі артсистеми
Втрати російських військ
Фото: 47 ОМБр

Українські Сили оборони за добу знищили 1100 російських окупантів, 7 танків та 32 артилерійські системи. Загальні втрати противника становлять 311 750 осіб від початку повномасштабного вторгнення, – пише Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.23 орієнтовно склали: 

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько/ about 311750 (+1100) осіб / persons,
  • танків ‒ 5349 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10073 (+32) од,
  • артилерійських систем – 7559 (+32) од,
  • РСЗВ – 881 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 580 (+1) од,
  • літаків – 322 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5632 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 1560 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9944 (+19) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1078 (+9)

Дані уточнюються.

За добу на фронті відбулося 70 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують відбивати ворожі атаки на всіх напрямках фронту.

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