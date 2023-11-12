Українські війська за добу знищили 1100 окупантів та 32 ворожі артсистеми

Українські Сили оборони за добу знищили 1100 російських окупантів, 7 танків та 32 артилерійські системи. Загальні втрати противника становлять 311 750 осіб від початку повномасштабного вторгнення, – пише Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.23 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько/ about 311750 (+1100) осіб / persons,

танків ‒ 5349 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 10073 (+32) од,

артилерійських систем – 7559 (+32) од,

РСЗВ – 881 (+2) од,

засоби ППО ‒ 580 (+1) од,

літаків – 322 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5632 (+12),

крилаті ракети ‒ 1560 (+1),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9944 (+19) од,

спеціальна техніка ‒ 1078 (+9)

Дані уточнюються.

За добу на фронті відбулося 70 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують відбивати ворожі атаки на всіх напрямках фронту.