Україна відкрита до можливості атакувати російську нафтогазову інфраструктуру у відповідь на енергетичний терор, – Галущенко

Український міністр енергетики вважає, що “це було б справедливо”.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив виданню Politico, що Україна відкрита до можливості атакувати російську нафтогазову інфраструктуру, якщо Москва посилить осбтріли енергосистеми України цієї зими.

Галущенко зауважив, що Росія, як очікується, посилить атаки на енергосистему, коли температура зменшиться.

“Це було б справедливо”, - так міністр прокоментував слова президент Володимира Зеленського про те, що Україна готова відповісти на атаки Росії по енергетиці.

«Відповідаючи [на атаку Росії], ми відповімо тим же підходом, атакуючи їхню енергетичну інфраструктуру», — сказав Галущенко.

Видання зазначає, що це може покалсти початок ще більшим потрясінням на світових енергетичних ринках.

При цьому Галущенко підкреслив, що не є військовослужбовцем ЗСУ і не обговорював ні з ким можливі цілі.

Однако міністр зазначив, що атаки на нафтогазову інфраструктуру РФ не призведуть до зростання цін, оскільки інші виробники можуть компенсувати російські нафту й газ.

Нагадаємо, раніше голова "Укренерго" розповів, що енергетична інфраструктура України матиме три рівні захисту від російських атак. Очільник компанії прогнозує завершення підготовки всіх рівнів захисту в листопаді: “до холодів повинні встигнути”.