Прокуратура передала в АРМА активи підприємства на понад 170 млн грн, бенефіціаром якого є мінтранс РФ

Діяльність підприємства досліджується на предмет причетності до фінансування підривної діяльності проти України.

Прокуратура передала Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) арештовані активи підсанкційного підприємства на понад 170 млн грн, яке належить російській компанії.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За клопотанням прокурорів Одеської обласної прокуратури суд наклав арешт на майно підсанкційного підприємства, засновником якого є російська компанія, а кінцевим бенефіціарним власником – міністерство транспорту РФ.

Під арешт потрапили об’єкт нерухомості, кошти, розміщені на банківських рахунках та автотранспорт. Загальна вартість арештованого майна становить понад 170 млн грн.

Наразі прокуратура забезпечила передачу активів до АРМА.

Діяльність підприємства досліджується на предмет причетності до фінансування підривної діяльності проти України, зокрема для створення та забезпечення функціонування осередків розвідувальної діяльності на користь іноземної держави (ч. 1 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, у вересні на Харківщині арештували металопродукцію компанії підсанкційного російського олігарха. Металопродукція прибула до Харківської області перед початком повномасштабного вторгнення, але розмитнена не була та перебувала на складах української митниці.