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На Харківщині арештували металопродукцію компанії підсанкційного російського олігарха

Металопродукція прибула до Харківської області перед початком повномасштабного вторгнення, але розмитнена не була та перебувала на складах української митниці.

На Харківщині арештували металопродукцію на 3 млн грн компанії “Кіберсталь” підсанкційного  російського олігарха Андрія Комарова. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Слідчий суддя задовольнив клопотання Харківської обласної прокуратури та наклав арешт на металопродукцію вартістю майже 3 млн грн, країною походження та виготовлення якої є російська федерація.

Наразі триває передача російського майна в управління АРМА

В рамках досудового розслідування встановлено, що одне з українських підприємств намагалося розмитнити вантаж з металом, власником якого є компанія російського мільярдера. Рішенням Ради національної безпеки і оборони України до нього застосовані санкції строком на 10 років, у тому числі обмеження торговельних операцій.

Металопродукція, виготовлена російською компанією «Кіберсталь», прибула до Харківської області перед початком повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році, проте розмитнена не була та перебувала на складах української митниці. 

Вже у 2023 році українська компанія, використовуючи фірми-прокладки, намагалась розмитнити російський товар, проте через своєчасне реагування прокуратури та ДБР зробити це не вдалось. 

Нагадаємо, АРМА відкрило доступ до єдиного реєстру арештованих активів. Через те, що доступ до інформації був закритим, це сприяло високим корупційним ризикам.

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