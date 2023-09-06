Уночі та вранці окупанти 7 разів обстрілювали прикордоння Сумщини

Уночі та вранці 6 вересня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордоння Сумської області. Окупанти били по Краснопільській, Шалигинській та Середино-Будській громадам.

Про це повідомляє у Telegram Сумська ОВА.

Згідно з повідомленням, по Шалигинській громаді ворог бив з мінометів (24 вибухи). По Краснопільській громаді здійснив обстріли з АГС (7 вибухів) та мінометів (6 вибухів). По Середино-Будській громаді росіяни вдарили зі ствольної артилерії (7 вибухів) та мінометів (6 вибухів).

Усюди минулося без жертв та втрати цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, протягом вівторка 5 вересня російських атак зазнали Краснопільська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Миропільська, Шалигинська, Білопільська, Зноб-Новгородська та Середино-Будська громади Сумщини. Загалом за день росіяни здійснили 30 обстрілів області, було зафіксовано 192 вибухи.