Сили ППО знищили в небі над Україною 23 повітряні цілі ворога

Цієї ночі противник завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Усього зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Згідно з повідомленням, уночі 6 вересня ворог випустив по території України:

7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-5 з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса;

1 балістичну ракету “Іскандер-М”;

25 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

По маршруту слідування ракет та дронів працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

Сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищили 23 ворожі повітряні цілі:

7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

1 балістичну ракету “Іскандер-М”;

15 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Нагадаємо, цієї ночі протягом майже трьох годин російська армія била по Ізмаїльському району Одеської області ударними безпілотниками. Загинула одна людина – співробітник агропідприємства.

Також сьогодні вранці комбіновану атаку ракетами типу Х-101/555/55 та балістичними ракетами пережив Київ. Усі ворожі цілі були збиті. Жертв та руйнувань немає.