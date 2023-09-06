Внаслідок російського обстрілу поранені 5 жителів Донеччини

Двоє з поранених перебувають в лікарні у важкому стані.

Російські окупанти з артилерії обстріляли Костянтинівку та Шахтарське у Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

“5 вересня 2023 року, близько 17:00, війська РФ обстріляли с. Шахтарське Волноваського району. Снаряди окупантів поцілили по приватному сектору, де отримали тілесні ушкодження 40-річний чоловік та 50-річна жінка. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу”, - йдеться у повідомленні.

Згодом, за дві години, окупанти обстріляли Костянтинівку. Осколкових поранень зазнали троє місцевих мешканців, які їхали у мікроавтобусі, віком 40, 51 й 53 роки. Двоє з них перебувають в лікарні у важкому стані.

Обстрілом також було пошкоджено приватні будинки, автомобіль й лінії електропередач.

Нагадаємо, російська армія 5 вересня близько 17:30 обстріляла село Токарівку на Херсонщині. Під обстріл потрапив 65-річний чоловік, який перебував біля будинку. Він отримав поранення.