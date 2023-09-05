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Через "вибори" на окупованих територіях Росія хоче підготувати жителів до примусового призову в свою армію, - Данілов

Діяльність підпілля і звільнення українських земель є одними із заходів зриву планів ворога.

Через "вибори" на окупованих територіях Росія хоче підготувати жителів до примусового призову в свою армію, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов
Фото: УП

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що одним із основних завдань російської влади, яка проводить псевдовибори на окупованих територіях України, є намір залучити жителів до лав російської армії.

Про це Данілов написав у Х (екствітер).

За його словами, РФ намагається запровадити тимчасово окуповані території у своє правове поле "з метою побудувати мобілізаційну інфраструктуру, змусити їх прийняти російську владу, громадянство та підготувати "нових громадян Російської Федерації" до примусового призову до російської армії".

"Діяльність руху опору, вихід із окупованих територій, знищення окупаційних адміністративних центрів та колаборантів, а головне - звільнення українських земель Силами оборони України є комплексними заходами щодо зриву планів насильницької русифікації в історії України, починаючи з Петра І та Катерини ІІ", - заявив Данілов.

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Нагадаємо, 10 вересня на території РФ відбудуться так звані "вибори" різного рівня, включаючи довибори депутатів Держдуми, вибори глав низки регіонів та депутатів законодавчих органів. Кремль також хоче провести псевдоголосування і на окупованих територіях України. За результатами цих "виборів" на загарбаних українських територіях більшість голосів отримає кремлівська партія "Єдина Росія".

Оскільки окупанти не змогли знайти достатньої кількості "спостерігачів" на "вибори" серед населення, тому завозять їх в Україну з Росії.

У Криму, наприклад, росіяни відкрили 15 “тервиборчкомів”.

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