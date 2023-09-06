У Запорізькій області РФ била по 25 населених пунктах, по Сумській вдарила мінометами, АЗС і артилерією

У Київській області тривога тривала майже дві години. Працювало ППО. Влучань немає. Попередньо – постраждалі відсутні. Внаслідок падіння уламків між населеними пунктами в полі зафіксовано декілька пожеж травяного настилу; всі ліквідовані. В одній з громад пошкоджено приміщення торгового закладу. Вогнем знищено вантажівку та екскаватор, що знаходилися поруч. Фіксації падіння уламків продовжуються. Дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Чернігівській за добу було шість обстрілів (44 вибухи). Ворог стріляв із мінометів та артилерії по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Дніпропетровській вночі та вранці російська армія обстріляла Нікопольський район. Застосувала важку артилерію. Била по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Загиблих та постраждалих немає. Наслідки атак уточнюються. Вчора агресор атакував Нікопольський район із безпілотника. Снаряди скинув на районний центр. Пошкоджені навчальний заклад, склад, приватне підприємство та інфраструктурний об’єкт. Понівечений житловий будинок.

У Сумській вночі та вранці росіяни здійснили сім обстрілів прикордоння. Зафіксовано 50 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Шалигинська, Середино-Будська громади. Ворог бив з мінометів, артилерії та АГС. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 30 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 192 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Миропільська, Шалигинська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади. Великописарівська громада: пошкоджено господарське приміщення, приміщення ліцею, нежитлові приміщення, два трактори, два автомобілі та одне приватне домоволодіння.

У Луганську противник атакував Білогорівку. Артилерія та міномети застосовувалися по Невському, Білогорівці, Діброві. За добу противник здійснив 155 обстрілів (539 снаряди).

У Харківській минулої доби на Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районі Ветеринарного. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли Шевченка, Стариці, Гатища, Плетенівки, Нестерного, Бударок. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районах Петропавлівки та Крохмального. Ворог продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Масютівка, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Табаївка та Піщане.

У Запорізькій за минулу добу ворог здійснив 94 удари по 26 населених пунктах. 80 артилерійських обстрілів прийшлися по Гуляйполю, Залізничному, території Малої Токмачки, Ольгівському, Левадному, Щербаках, Степовому, П'ятихатках, Плавнях та інших містах та селах на лінії вогню. Зафіксовано дев'ять авіаційних ударів по Оріхову, Роботиному та Новоданилівці, БпЛА-атаки по Новодарівці, Малинівці й Кам'янському, а також обстріли з РСЗВ по Степногірську та Полтавці. Внаслідок авіаційного удару по Новоданилівці поранення отримали троє місцевих жителів: 56-річний чоловік та жінки 57 й 58 років. Постраждалих доставлено в лікувальну установу для надання медичної допомоги. Надійшло 59 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовців рф.

У Донецькій ворог здійснив 1304 обстріли по лінії зіткнення: 597 – на Лиманському напрямку, 368 – на Соледарському, 339 – на Донецькому. Під вогнем – 14 населених пунктів: Костянтинівка, Торецьк, Авдіївка, Часів Яр, Курахове, Очеретине, Велика Новосілка, Курдюмівка, Неліпівка, Петрівка, Новоукраїнка, Шахтарське, Кліщіївка, Галицинівка. Пошкоджено 25 житлових будинків (з них три багатоквартирних), три цивільних автомобіля, вісім гаражів, приміщення АТ "Часовоярського вогнетривкого комбінату", ЛЕП. На Донеччині за добу: шестеро поранених.

В Одеській протягом майже трьох годин російські терористи атакували Ізмаїльський район ударними безпілотниками. На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства отримав важкі поранення, помер у лікарні. У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 65 обстрілів (279 снарядів), з них по Херсону – чотири обстріли (18 снарядів). Рашисти поцілили у райони 24 населених пунктів області, вежу мобільного зв'зку у Бериславському районі. Вдень армія рф обстріляла Іванівку, що в Херсонському районі. Травмовані дві жінки 53 і 73 років. Під час обстрілу вони знаходилися на подвір’ях своїх будинків. Обох у стані середньої важкості госпіталізували. Ворог вдарив по Токарівці – під обстріл потрапив 65-річний чоловік, який знаходився біля будинку. Пораненого шпиталізували. Лікарі надають йому необхідну меддопомогу. За добу через російську агресію три людини дістали поранення.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують наступальну операцію за кількома напрямками. Одночасно вони стримують наступ ворога.