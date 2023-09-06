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Росіяни хочуть реваншу на сході, – Сирський про запеклі бої на лінії Куп’янськ-Лиман

Ворог прагне перехопити ініціативу.

Росіяни хочуть реваншу на сході, – Сирський про запеклі бої на лінії Куп’янськ-Лиман
Фото: Military Media Center

Російські військові готують штурмові загони та перекидають частини 25 армії на ділянку фронту Куп'янськ-Лиман.

Про це повідомив у Telegram командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

За його словами, ворог має намір перехопити оперативну ініціативу на сході та взяти реванш. На Куп'янському напрямку росіяни завершують підготовку штурмових загонів та ведуть запеклі обстріли.

На Лиманському напрямі окупанти продовжують замінювати війська на частини 25 армії, яка була сформована на території РФ.

Під Бахмутом точаться запеклі бої, загарбники намагаються утримати позиції, але Збройні сили України поступово вибивають окупантів.

"Основне завдання – забезпечити надійну оборону, не допустити втрату рубежів та позицій на Куп'янському та Лиманському напрямках, а також вийти на певні рубежі на Бахмутському напрямку. Але головне – зробити це з мінімальними втратами", – наголосив Сирський.

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Нагадаємо, упродовж минулої доби Сили оборони відбили атаки росіян у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Триває наступ Сил оборони на Мелітопольському напрямку.

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