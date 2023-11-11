Головне за суботу, 11 листопада: 71 бойове зіткнення, наступ ЗСУ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках

71 бойове зіткнення, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, наслідки ранкової ракетної атаки на Київ. Яким запам’ятається 626-й день повномасштабної війни.

Унаслідок ранкової ракетної атаки росіян на Київщину пошкоджено 18 житлових будинків, також руйнувань зазнало приватне підприємство.

"Унаслідок ранкової атаки росіян на область пошкоджено 18 житлових приватних будинків. Вибуховою хвилею та внаслідок падіння уламків в домогосподарствах вибиті вікна, двері, пошкоджені дахи, фасади. Крім того, пошкоджено низку господарських приміщень, парканів, одне з приватних підприємств", — повідомили в Київській ОВА.

За інформацією голови Київської ОВА Руслана Кравченка, влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві пролунали вибухи. За інформацією КМВА, звуки вибухів — результат роботи системи ППО по балістиці. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 71 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав одного ракетного та 41 авіаційного удару, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Українські війська продовжують вести наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 11 листопада – в нашій новині.

Увечері 10 листопада у Куп'янську Харківської області росіяни атакували БПЛА адмінбудівлю. Внаслідок атаки двоє поліцейських отримали контузії.

"Безпілотниками росіяни атакували місто напередодні ввечері. Поцілили в двоповерхівку та адмінбудівлю. Серед постраждалих - двоє поліцейських полку особливого призначення, вони отримали контузії", — повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов. За словами правоохоронця, друга атака сталася за півтори години після попередньої.

"Ще два Шахеди влучили по приватній забудові, прильоти зафіксували на двох подвір'ях. На щастя, обійшлося без постраждалих", — додав правоохоронець.

За словами Сергія Болвінова, росіяни продовжують використовувати підступну тактику — б'ють вдруге після прильоту, коли на місці вже починають працювати медики, рятувальники та слідчі. Саме через це травм зазнали працівники поліції.

Російські окупанти завдали ударів по Торецьку, загинули двоє людей, повідомили у прокуратурі Донецької області.

"11 листопада 2023 року армія РФ завдала потужного удару, ймовірно, з артилерії, по м. Торецьку. Влучання ворожих снарядів сталися у житловій забудові, де поряд з приватним сектором розташовані багатоквартирні будинки", — йдеться у повідомленні.

Під ворожий обстріл потрапили двоє людей – 61-річна жінка, яка йшла вулицею та чоловік 65 років, що їхав на велосипеді. Тілесні ушкодження виявились несумісними з життям.

Також понівечені покрівлі будинків, вибиті вікна та двері житлових будівель.

Двоє цивільних загинули внаслідок обстрілу росіянами прикордоння Сумщини.

Ворог обстріляв автомобільну дорогу між населеними пунктами Стара Гута – Нова Гута.

Володимир Зеленський поговорив з Анджеєм Дудою за допомогою відеозв'язку та привітав його та польський народ з Днем незалежності. Відео розмови з президентом Польщі Володимир Зеленський опублікував у мережі «Х».

Глава держави підкреслив, що незалежність України завжди буде сильною опорою для свободи Польщі.

Він подякував усьому польському народу за допомогу у важкі часи російської агресії.

Також президент України відзначив важливість міцних відносин України та Польщі, як «однієї з основ єдності Європи». «Разом ми щонайменше вдвічі сильніші», – додав він.

У свою чергу Анджей Дуда наголосив, що його країна продовжить підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією та на шляху до членства в НАТО і Європейському союзі.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!